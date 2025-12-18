JessC tar sikte på Europa: Den asiatiska artisten som formar framtidens gränsöverskridande pop

Den malaysiskfödda och Australien-baserade sångerskan får internationell uppmärksamhet, prisas med “Best Asian Pop” på InterContinental Music Awards 2025 och går nu in i en ny fas med fokus på Europa.

Född i Malaysia och verksam i Australien har JessC snabbt etablerat sig som en av de mest intressanta rösterna från den asiatiska musikscenen. Hennes blandning av pop, rock och musikaliska teaterinslag gör hennes uttryck både personligt och sceniskt kraftfullt.

Som läkare och certifierad terapeutisk musikartist började JessC inom den kommersiella popen, men breddade sedan sitt arbete till film och originalmusikaler. Hennes musik kännetecknas av berättande element, känslomässig tyngd och en förmåga att skapa stark igenkänning hos publiken.

År 2025 tog hon stora kliv i Asien med fem singlar på radiolistorna i Kina och Indonesien. Hennes första internationella engelskspråkiga satsning, “Six Feet Deep”, som lanserades i juni, har spelats och uppmärksammats av medier i 15 länder, bland annat USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kanada och Sydafrika. Hon har dessutom lyfts fram i Rolling Stone (AU) och valts ut av Rolling Stone UK som en av “New Artists to Watch”.

JessC stärkte sin internationella position ytterligare när hon vann “Best Asian Pop” vid InterContinental Music Awards 2025. Juryn – som inkluderar namn med erfarenhet från samarbeten med artister som Celine Dion, Selena Gomez och Ricky Martin – berömde hennes låt “My Style” för dess originalitet och tydliga kulturella genomslag.

“Det här priset är inte bara mitt – det är ett resultat av hela teamets arbete och alla som trott på mig,” säger JessC. “Musik helar och bygger broar mellan människor. Att få den här typen av erkännande visar att berättelser kan nå långt bortom språk och gränser.”

Efter framgången med “Six Feet Deep” följer nästa engelska singel, “One Chance”, inspirerad av ett sårbart ögonblick på gatorna i Toronto – ett spår som symboliserar mod, förvandling och en ny riktning i hennes karriär.

Under 2026 planerar JessC att lansera varje ny låt med fokus på den europeiska marknaden:

“För mig är musik ingen gräns, utan en bro. Jag vill dela asiatiska berättelser med världen och skapa genuina band mellan öst och väst.”

Med sin globala vision och unika konstnärliga ton är JessC redo att ta plats som en av Europas mest lovande nya popakter.

Om JessC

JessC är en Malaysia-född och Australien-baserad singer-songwriter, artist och certifierad terapeutisk musiker. Hennes genreöverskridande sound förenar filmisk pop med budskap om hopp, empati och motståndskraft. Genom musiken strävar hon efter att inspirera till läkning, samhörighet och global enhet.